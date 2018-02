ШИД – На подручу шидскей општини вовторок и стреду шнїг падал у меншим обсягу, так же нє виволал почежкосци у транспорту.

Екипи за отримованє драгох благочасово интервеновали на маґистралних и драгох од державного значеня, як и на коло 70 километри локалних драгох чийо отримованє у компетенциї локалней самоуправи.

Драги очисцени и без шнїгу су и у напряме гранїчних преходох зоз Републику Горватску на Товарнїку и Принциповцу.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)