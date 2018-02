Змаганє за найкрасши глас будзе у забавним духу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Змаганє за найкрасши глас младих шпивачох того року будзе зоз рускима шпиванками у забавним духу, утвердзене на схадзки Програмного одбору Фестивалу култури „Червена ружа”, хтора отримана вчера у просторийох орґанизатора, рускокересурского Дому култури.

На основи вецей предкладаньох, хтори пред тим винєшени и на Орґанизацийним одборе того нашого Фестивалу, Програмни одбор дефиновал становиско же пришол час же би ше Фестивал почал меняц и провадзиц сучасни тренди, та же би ше го так баржей приблїжело младим.

Як поведзене на схадзки, важне почац пременки и гоч вони спочатку и нє буду цалком удатни, мож ше сподзивац же ше о даскельо роки розяшнї и укаже цо младим найприлаплївше.

Попри змаганя за найкрасши глас, младим будзе препущена и ревиялна часц на „Ружовим” вечаре, док други програмни змисти оставаю, а то: „Червене пупче”, Одгуки з ровнїни, з хторима ше зачува традицийна часц Фестивалу и Шветочни концерт. Оставаю и шицки провадзаци змисти Фестивала: вистава, саям и спортски змаганя.

Тих дньох орґанизатор „Ружи”, Дом култури Руски Керестур, розпише конкурс за нови дзецински шпиванки, док зоз спомнуту програмну вименку, конкурса за нови шпиванки у забавним духу дефинитивно нє будзе.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)