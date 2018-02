У Школи означени Дзень залюбених

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” означени 14. фебруар Дзень залюбених, на паноу у школским голу и з Поетским стретнуцом за штредньошколцох.

Вечар, 13. фебруара за штредньошколцох у интернату отримане приємне Поетске стретнуце „О любови з поетом и з музику”. Любовну поезию познатих поетох и свою власну интерпретовал поет Ґоран Блаґоєвич зоз Србобрану, а у музичней часци участвовала дзивоцка ґрупа трецей класи з руского оддзелєня Ґимназиї.

Вечар як воспитну дїялносц орґанизовали педаґоґиня Любица Няради и професорка руского язика Люпка Малацко.

З нагоди Дня залюбених у школским голу виложени пригодни пано хтори пририхтовали шицки школяре Школи, а штредньошколци з тей нагоди дзелєли и писемка у хторих ше слави залюбеносц.

