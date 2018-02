АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ – По юлиянским календаре нєшка припада швето Стритениє Господнє хторе ше на богослуженьох преславює у векшини парохийох нашого Апостолского еґзархату.

З тим шветом Церква припомина євангелску подїю кед Мария и Осиф однєсли малого Исуса до храму, приказац го Богу по тедишнїм закону. Ту их стретли старик Симеон и пророчица Ана, хтори у малим дзецку препознали будуцого Месию.

