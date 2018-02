КПД „Карпати” участвовали на Гуманитарним концерту

ВЕРБАС – Хор Културного центру Вербас „Бачки шпиваче” 13. фебруара отримал свой традицийни концерт, хтори того року бул гуманитарного характеру и орґанизовани у сотруднїцтве зоз здруженьом “ЕМпате” и здруженьом Музика на куб.

Пенєж хтори назберани наменєни за лїченє шесторочного Бориса Суботина, хтори ма канцер у абдомену.

Як госци на концерту наступели и хор и оркестер КПД „Карпати”, хтори з тей нагоди достали и плакету як вельки приятель и потримовка городскому хору од його снованя. Дириґентка хора “Бачки шпиваче” Єлена Алексич окреме подзековала оркестри „Карпатох”, хтора на уходзе дочековала публику.

Дириґенти на концерту, хтори отримани у святочней сали Ґимназиї у Вербаше, були Надїя Воротняк – КПД “Карпати”, Марко Алексич – Мали театер, хор Клубу за стари и одроснути особи, Милена Алексич – хор Мали бачки шпиваче и Єлена Алексич – хор Бачки шпиваче.

