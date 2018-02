Литературни вечар за Святого Трифуна у Коцуре

КОЦУР – З нагоди швета Святи Трифун, односно Святи Валентин, у просторийох читальнї у Коцуре вчера, 14. фебруара, отримани Литературни вечар, котри орґанзовало коцурске оддзелєнє вербаскей Народней библиотеки „Данило Киш”.

Програму отворела библиотекарка Весна Пешут Радошевич, котра привитала присутних и пречитала тексти о Святому Трифунови и о Святому Валентинови.

У програми участовали школяре трецей и штвартей класи руских оддзелєньох Основней школи „Братство єдинство” з Коцура, котри рецитовали и шпивали, а рецитовали и Силвия Маґоч школярка осмей класи и Давид Неделькович и Владимир Сакач, школяре седмей класи.

Попри школярох, на литературним вечаре участовали и старши, писателє и рецитаторе, Микола Шанта и Иґор Пушкаш, хтори пречитали свойо писнї, а програму зоз стихами о любови збогацели и учительки Славица Чельовски и Валерия Папуґа, потим Аранка Медєши, Мария Горняк, Моника Гарди, и Видосава Аларґич зоз Вербасу.

По законченю Литературного вечару, присутни на коктелу уживали у вину, котре симбол Св.Трифуна.

