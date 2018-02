КОЦУР – На Дзень залюбених, односно Святого Валентина, 14. фебруара, у ОШ „Братство єдинство” за школярох висших класох орґанизована гуманитарна журка „Наташи од шерца”.

На уходзе до фискултурней сали находзела ше шкатула до котрей школяре пущали свойо добродзечни прилоги.

Школяре на журки назберали вкупно 14.390 динари, котри по одлуки Школярского парламенту буду уплацени за регабилитацию Наташи Ґайдош, котра стредком януара покалїчена у транспортним нєщесцу.

Школяре нїзших класох свойо добродзечни прилоги приношели своїм учительом и учительком.

(Опатрене 37 раз, нєшка 37)