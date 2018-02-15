Рутенпрес

Гуманитарна журка „Наташи од шерца”

автор злк 15. фебруар 2018
12 - Kocur 20180214_200506

КОЦУР – На Дзень залюбених, односно Святого Валентина, 14. фебруара, у ОШ „Братство єдинство” за школярох висших класох орґанизована гуманитарна журка  „Наташи од шерца”.

На уходзе до фискултурней сали находзела ше шкатула до котрей школяре пущали свойо добродзечни прилоги.

12 - Kocur 20180214_200343

Школяре на журки назберали вкупно 14.390 динари, котри по одлуки Школярского парламенту буду уплацени за регабилитацию Наташи Ґайдош, котра стредком януара покалїчена у транспортним нєщесцу.

Школяре нїзших класох свойо добродзечни прилоги приношели своїм учительом и учительком.

(Опатрене 37 раз, нєшка 37)
0
Facebook Twitter Google + Pinterest