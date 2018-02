КОЦУР – На соботу, 17. фебруара, на 18 годзин, у просторийох Каритасу у Коцуре у орґаниизациї парохийного Каритасу будзе отримани Вечар Каритасу.

З тей нагоди будзе отримана програма на котрей будзе представена потерашня робота и плани коцурского парохиялного Каритасу за наиходзаци период .

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)