У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Седме тогорочне число новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о Водици и капацитетох вирского туризму, як и о роботи з мигрантами у Општини Шид.

У рубрики „Нашо места” тексти о роботи жабельского Явного комуналного подприємства „Чистота” и широкей гуманитарней акциї за Наташу Ґайдош з Коцура.

На бокох рубрики „Економия” тексти о Продукциї желєняви у Соту при Шидзе и жимских школох за польопривреднїкох.

У рубрики Мозаїк представени нови албум ґрупи „Крейзи казанс”.

На бокох рубрики „Култура и просвита” представена нова кнїжка „Руснаци” Дюри Латяка, ту и тексти о пририхтованьох за предстояци фестивали: „Ружова заградка” и Драмски мемориял „Петра Ризнича Дядї”.

У рубрики „Руске словечко”, хтора наменєна наймладшим читачом, текст о богатству мацеринского язика.

На бокох рубрики „Людзе роки живот” представени Михайло Рац зоз Руского Керестура, а ту и нове предлуженє фельтона ґу ювилейному 50. Драмскому мемориялу.

На бокох рубрики „Духовни живот” тексти о подїйох у вирским живоце наших парохийох.

На бокох рубрики „Спорт” представени вербаски Центер за физичну културу, хтори порихтани за нову спортску сезону, а ту и тексти о наших фодбалских клубох, хтори ше зогриваю за ярню часц першенства.

На насловним боку Продукция желєняви у пластенїкох, автор фотоґрафиї Владимир Дїтко.

