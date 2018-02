Завод пририхтує нови „Карпатски паралели”

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох у тим року будзе розполагац зоз коло 7,4 милиони динари, а половка з тих средствох наменєна за програмски активносци, гварене на седмей схадзки Управного одбору (УО) тей институциї, стреду 14. фебруара.

На схадзки, хтора отримана у просторийох тей Установи, медзи иншим, прилапени финансийни звит за 2017. рок и програма роботи и финансийни план Заводу за 2018. рок.

Завод при фондацийох планує конкуровац зоз проєктом „Карпатски паралели”, котри свойофайтове предлуженє истоменого проєкту зоз 2015. року. „Карпатски паралели” єден з векших проєктох у рускей заєднїци по обсягу достатих средствох, а Завод того року конкурує за коло милион и 900 тисячи динари.

На схадзки УО Заводу бешедоване и о критериюмох конкурса за додзельованє средствох за фахову помоц руским културно-уметнїцким и просвитним дружтвом, за цо того року наменєне милион и пол динари.

