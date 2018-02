ВЕРБАС – Наютре, 17. фебруара, у Вербаше у ресторану „Краль” будзе отримани Бал КПД „Карпати”, зоз початком на 19 годзин.

На балу будзе грац оркестер „Карпати”, a за госцох орґанизована и богата вечера, томбола и нєсподзиваня.

