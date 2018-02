На „Сримскей винияди” оценєти 72 вина

БЕРКАСОВО – На тогорочней 23. традицийней манифестациї „Сримска винияда”, чия закончуюца шветочносц отримана 14.фебруара, на швето Святого Трифуна, защитнїка винїцох и винїцарох, фахова комисия оценєла вкупно 72 прикладнїки вина.

У катеґориї билих винох було 34 вина, а победзела Винария „Паїч“ зоз Берчкого Дистрикту ( Босна и Герцеґовина).

При червених винох було 27 приявени вина, а перше место освоєл Перо Дюрич зоз Биєлїни зоз Републики Сербскей (Босна и Герцеґовина).

Комисия оценєла и 11 вина у катеґориї розе, дзе перше место тиж припадло Винариї „Паїч“ зоз Берчкого Дистрикту.

У катеґориї продуковательох вина лєм зоз Беркасова, при билих винох перше место освоєл Миодраґ Митрович, а у катеґориї червеного вина найлєпши бул Боян Митрович.

На шветочней вечери, Велимир Ранисавлєвич, предсидатель Скупштини општини Шид, пожадал винїцаром вельо успиху у продукциї грозна и вина и у 2018. року, а госцох забавял оркестер „Тайна“ зоз Руми.

