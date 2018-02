Отримане стретнуце вирних зоз штирох парохийох

БИКИЧ ДОЛ – На швето Стретениє Господнє, 15.фебруара, отримане стретнуце вирних зоз Бачинцох, Шиду, Беркасова и Бикичу на чолє з о. Михайлом Режаком, парохом у Шидзе и деканом сримским, о.Дарком Рацом парохом у Бачинцох и о. Владимиром Еделинским Миколком, парохом у Беркасове и Бикичу.

Стретнуце почало у церкви Успения Пресвятей Богородици у Бикичу з Молебеном до Пречистей Дїви Мариї. Молебен служели о. Дарко Рац и о. Владимир Еделински Миколка, хтори наглашел же як ше старенки Симеон стретнул зоз Исусом, так ше стретли и вирни зоз спомнутих парохийох.

После Молебена, у Пасторалним центре о. Дарко Рац отримал кратше викладанє на тему нашей грекокатолїцкей вири, а викладанє збогацене зоз одвитуюцима сликами и провадзацим текстом на видео биму.

После викладаня, предлужене друженє вирних зоз послуженьом хторе порихтали домашнї Бикичанки и Бикичанє, а Церковни одбор з того валалу и иницировал таке стретнуце.

