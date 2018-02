У нєдзельовим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину зоз польопривреди будзе емитовани прилог o капацитетох за чуванє овоцарских и заградкарских продуктох на прикладу зоз Руского Керестура и Крущичу.

Потим будзе прилог о конференциї хтора отримана у покраїнским Заводу за ровноправносц полох у Новим Садзе з нагоди представяня нових конкурсох, програмох и активносцох Заводa.

У остатнїх рокох вше вецей жени уча нємецки язик же би пошли допатрац старши особи до Нємецкей. Будзе емитовани прилог о тим же у Жаблю тирва приявйованє за обуку за ґерoнтоґаздинї и курс нємецкого язика.

Шлїдзи прилог и як сримски винїцаре означели швето свойого защитнїка – святого Трифуна.

Тоти и други прилоги зоз нашей заєднїци годни сце опатриц у найновшим телевизийним Маґазину на нєдзелю, 18. фебруара, на 20 годзин.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

