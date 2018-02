На нєдзелю будзе „Пущанє – Маскенбал” за дзеци

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У парохиялней сали у церкви Вознесения Господнього у Сримскей Митровици, на нєдзелю 18-ого фебруара на 15 годзин будзе отримане традицийне „Пущанє – Маскенбал” за дзеци.

На програми, окрем квизу зоз виронауки, будзе вибор найкрасшей маски и наступ младих музичарох зоз тей парохиї, як и други забавни точки и закуска за дзеци.

За побиднїкох зоз виронаучного квизу и найкрасшей маски буду додзелєни награди, а очекує ше коло 30 дзеци зоз Митровици и Лачарку.

