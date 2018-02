Руска матка конкурує з вецей проєктами

РУСКИ КЕРЕСТУР − Порядна схадзка Управного одбору Рускей матки (РМ), на котрей ше найвецей бешедовало о можлївосцох конкурованя за средства по основи проєктох, отримана пияток, 16. фебруара у Руски Керестуре.

На конкурси локалних самоуправох у Кули и у Шидзе РМ уж поднєсла вимоги з по єдним проєктом, у плану конкуровац з двома проєктами при Покраїнскому секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїїцами.

Потримовку за ище два проєкти обчекую з Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, а як и потераз средства за видаванє штирох числох глашнїка ,,Руснак” плановане обезпечиц по конкурсу з републичного уровня.

На схадзки утвердзени и датум отримованя Рочней скупштини Рускей матки, котра того року и виберанкового характеру, а будзе у Руским Керестуре 24. фебруара, з початком на 11 годзин у просторийох Месней заєднїци, потим плановани полудзенок у Майсторским доме.

