Отримана Рочна скупштина РКУД ,,Гавриїл Костельник”

КУЛА − У просторийох руского Културно-уметнїцкого дружтва ,,Гавриїл Костельник ” у Кули, всоботу 17. фебруара отримана порядна Рочна скупштина Дружтва, на котрей поднєшени звит о прешлорочней роботи, плани за тот рок, як и финансийни звит.

Медзи активносцами котри Дружтво успишно витворело прешлого року визначени преслава з нагоди Дня Руснацох, активносци хлопскей и женскей шпивацкей ґрупи на вецей фестивалох, як и на општинскей смотри.

У рамикох Дружтва орґанизовани сход рецитаторох у рамикох и з нагоди „Манифестациї Костельникова єшень”, пририхтана дзецинска представа ,,Коцкогород”, а з потримовку Рускей матки пририхтана и монодрама ,,Милионерка”. Закончуюци рочни концерт отримани 28. децембра, а оценєти є як барз удатни, та ше планує же би постал традицийни.

Дружтво планує предлужиц шицки активносци цо робело и по тераз, дзецинску театралну секцию будзе водзиц Нада Лендєр, предлужи ше роботу з рецитаторами, а шицко з цильом участвованя на руских фестивалох и општинских смотрох.

З нєвитворених прешлорочних планох предсидатель Дружтва Владимир Бучко визначел же попробую обновиц шаховску секцию, орґанизовац друженє їх шпивацких ґрупох з вербаску шпивацку ґрупу КПД ,,Карпати”, а з помоцу Националного совиту Руснацох буду робиц на звекшаню числа своїх членох.

По финансийним звиту з 2017. року, котри представел Янко Такач, Дружтво дїловало скромно, алє позитивно, рочни приходи були 653 154 динари, розходи 622 367 динари, так же 31. децембра на рахунку мали дацо прейґ 30 000 динари.

