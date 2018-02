Отримана и схадзка Месного одбору Рускей матки у Кули

КУЛА − Схадзка Месного одбору Рускей матки (РМ), на котрей представени звит о роботи за прешли рок, план за 2018. рок и представени план пред наиходзацу виберанкову Скупштину, отримана всоботу 17. фебруара у Кули.

Месни одбор РМ у Кули прешлого року участвовал у орґанизованю преслави Дня Руснацох, премиєра дзецинскей представи ,,Коцкогород” отримана у Кули, а одбавена є и у Коцуре. Попри тим отримани и два промоциї глашнїка ,,Руснак”, толковал предсидатель Месного одбору РМ Владимир Бучко.

Присутним членом, предсидатель РМ Дюра Папуґа представел способ финансованя РМ, проєкти и активносци котри ше планує того року, а шицких членох поволал на Рочну скупштину, же би ше спатрело роботу и активносци шицких месних одборох.

