Отримани седми Ловарски бал

ДЮРДЬОВ – Ловарски бал хтори орґанизовало Ловарске дружтво „Дюрдьов” зоз Дюрдьова, седми по шоре, отримани всоботу, 17. фебруара, у просторийох КУД „Тарас Шевченко”.

Баловало ше 180 госци, найвецей з Дюрдьова, Нового Саду, Жаблю, Беочину, Ковилю, та и Шабцу.

Главну награду, сарню, достал Бора Данґубич з Дюрдьова, а попри тей були ище коло двасто трицец награди од сто спонзорох з Дюрдьова и околних местох, медзи нїма и пейцдньови вилєт за два особи до Праги, бициґла, рижна ловарска опрема, та од польопривредних по козметични услуги и друге.

За добре розположенє и того року бул задлужени тамбурови оркестер „Да зна зора” з Нового Саду, та вешелє тирвало до самого рана.

