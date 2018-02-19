Отримани осми Младежски бал

РУСКИ КЕРЕСТУР – На осмим Младежским балє, отриманим у Руским Керестуре всоботу, 17. фебруара у Ресторанє „Червена ружа”, було коло 220 госцох з Нового Саду, Дюрдьова, Коцура, Лалитю, Керестура, як и зоз Горватскей, Канади и Нємецкей.

Млади ше вешелєли зоз „Тамарис бендом”, а були орґанизовани змагательни бависка „Рулет танєц” и „Чаривна палїчка”, як и богата томбола, хтору обезпечели рижни спонзоре и орґанизаторе.

Главна награда, телевизор, пошла до Дюрдьова.

Як и прешлого року, Бал и тераз бул и гуманитарного характеру, понеже на уходзе була поставена шкатула до хторей ше зберало пенєжну помоц за Наташу Ґайдош зоз Коцура.

Затераз назберане 7 000 динари, алє, як дознаваме од орґанизаторох, тота сума ище нє конєчна.

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