На балу у Бикичу весело до рана

БИКИЧ ДОЛ – У Доме култури всоботу у орґанизациї КПД „Иван Котляревски” отримани традицийни 23-ци по шоре бал.

Баловало ше коло 100 госцох зоз Нового Саду, Сримскей Митровици, Шиду, Бачинцох, Беркасова, Коцура, Петровцох, Вашици и Бикичу.

За забаву бул задлужени Микс бенд зоз Руского Керестура, а окрем добрей вечери орґанизована и богата томбола и традицийни „танєц шерца”, на хторим победзели панїматка Маруся Рац зоз Бачинцох и Денис Гарди зоз Петровцох.

У добрим розположеню госци остали до три годзини пред раном.

