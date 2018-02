По юлиянским календаре нєшка почина Вельки пост

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ – У векшини парохийох нашого Апостолского еґзархату, хтори ше притримую юлиянского календару, нєшка почина 40-дньови Вельки пост. У нїм ше вирни рихтаю за Пасху-Воскресенє Христово, хтора у тих парохийох по шветовним (григориянским) календаре пада 8. априла, а по юлиянским теди будзе 26. марец.

У Вельким, або Вельконоцним посце, вирни ше духовно преглїбюю, чому доприноши и физични пост у єдзеню и явних вешельох и свадзбох.

Наша грекокатолїцка Церква строго посциц наклада нєшка, на перши дзень Велького посту, як и на Вельки пияток, стредами и пиятками посциц по било, а други днї по власним виборе вирних.

У Вельким посце ше стредами и пиятками у велїх парохийох служа Служби Божо преждеосвящених дарох, специфични лєм за тот период у церковним року.

