Отримани Бал КПД „Карпати”

ВЕРБАС – Традицийни, 28. Бал КПД „Карпати”, на хторим було вецей як сто госцох, а найвецей з Вербасу и Коцура, отримани всоботу у Вербаше у ресторану „Краль”.

Госцох привитали предсидатель Дружтва Славко Барановски, подпредсидатель др Деян Загорянски, народна посланїца Олена Папуґа, народна посланїца и предсидателька Скупштини општини Вербас Маряна Мараш и член Општинскей ради за обласц култури Боян Периз.

Двацецосми Бал помогли приятелє и спонзоре, та медзи нїма: маляр Владо Няради, НИУ „Руске слово”, Д.О.О. „Хела”, „Трио” екпорт-импорт, Авто школа „Виса”, Барановски пчолар, Борис Барановски, Иван Наташа, Василь Дацешен, Надїя Воротняк, Бифе „Код моста” – Сенка, „Стилос”, Оля Сакач, Польо-апатика „Чардак”, „Зотрикс” Вербас, ресторан „Краль” и други.

Першу награду на томболи, малюнок Влади Нярадия, достал Славиша Краль, а другу награду, фотоґрафию Бориса Барановского, достала Елена Проч Дацешен.

На балу грал оркестер „Карпати”, на самим початку зоз даскельома писнями наступели и госцуюци трочкоше, a за госцох орґанизована богата вечера, томбола и нєсподзиваня.

