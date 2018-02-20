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Ясна Медєши нови предсидатель ЗГ „Пакт Рутенорум”

автор яви 20. фебруар 2018
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РУСКИ КЕРЕСТУР – На виберанковей скупштини Здруженя гражданох „Пакт Рутенорум”, хтора отримана 10. фебруара у Руским Керестуре, активни члени тей младежскей орґанизациї виберали нове руководство.

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На Скупштини за предсидателя єдногласно вибрана Ясна Медєши, школярка штвартей класи Ґимназиї „Петро Кузмяк”, за подпредсидателя, тиж єдногласно, вибрани Дарко Папуґа, а у Управним одборе ище буду и Томи Рац, Иван Киш и Андрей Папуґа, шицки зоз Руского Керестура.

Одлуки буду послати  до Аґенциї за привредни реґистри, же би вибрани одвичательни особи були и урядово потвердзени.

Виберанкова скупштина Здруженя гражданох „Пакт Рутенорум” отримана понеже закончени мандат предходного Управного одбору и предсидателя „Пакту” Якима Виная.

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