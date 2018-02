Ясна Медєши нови предсидатель ЗГ „Пакт Рутенорум”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На виберанковей скупштини Здруженя гражданох „Пакт Рутенорум”, хтора отримана 10. фебруара у Руским Керестуре, активни члени тей младежскей орґанизациї виберали нове руководство.

На Скупштини за предсидателя єдногласно вибрана Ясна Медєши, школярка штвартей класи Ґимназиї „Петро Кузмяк”, за подпредсидателя, тиж єдногласно, вибрани Дарко Папуґа, а у Управним одборе ище буду и Томи Рац, Иван Киш и Андрей Папуґа, шицки зоз Руского Керестура.

Одлуки буду послати до Аґенциї за привредни реґистри, же би вибрани одвичательни особи були и урядово потвердзени.

Виберанкова скупштина Здруженя гражданох „Пакт Рутенорум” отримана понеже закончени мандат предходного Управного одбору и предсидателя „Пакту” Якима Виная.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)