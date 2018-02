КОЦУР – У просторийох Каритасу у Коцуре всоботу, 17. фебруара отримани „Вечар Каритасу”, на котрим присуствовало вельке число парохиянох, алє и представителє коцурских здруженьох, институцийох, як и о. Владислав Варґа директор Каритасу.

Коцурски парох о. Владислав Рац присутним упуцел духовне порученє, координатор Каритасу у нашим еґзархату Елемир Джужар и координаторка парохиялного Каритасу у Коцуре, шестра Михаїла Воротняк, през фотоґрафиї у презентациї, представели активносци парохиялного Каритасу у Коцуре.

Присутним ше обрацел и о. Владислав Варґа, котри приповедал на яки способ вон доживює и видзи роботу Каритасу.

Програма була збогацена зоз рецитациями Катарини Недич и писнями женох активних у Каритасу и виронаучних дзецох.

По законченю програми бул орґанизовани и коктел на котрим парохиянє предлужели друженє.

