„Искра” одбавела два змаганя

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” зоз Коцура прешлого викенду, односно 17. и 18. фебруара, одбавела два пририхтуюци змаганя и зазначела нєришене змаганє и єдно пораженє.

Всоботу у Коцуре „Искра” бавела процив „Русину” зоз Руского Керестура, зоз резултатом 2:2. Ґоли за „Искру” дали Зоран Сердар и Марян Малацко, а за „Русин” Александар Чизмар и Срдян Дюканович.

Внєдзелю, 18. фебруара „Искра” тиж бавела у Коцуре и то процив екипи „Радничкого” зоз Раткова и страцела зоз резултатом 3:2. Ґоли за „Искру” на тим змаганю дали Даниєл Радулович и Дамир Ґубаш зоз пеналу.

Шлїдуюце змаганє „Искра” будзе бавиц на соботу, 24. фебруара у Бачким Петровцу процив екипи „Младосци”.

