Дзецинске „Пущанє-Маскенбал”

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У парохиялним доме внєдзелю 18. фебруара отримане традиционалне друженє дзецох под насловом „Пущанє-Маскенбал”, на хторе, и попри числених хорих (пре ґрипу), пришли 35-еро дзеци зоз Митровици и Лачарку, зоз їх родичами и старшима.

Друженє почало зоз виронаучним квизом котре водзел Фечко Канюґа, а дзеци подзелєни до трох екипох одвитовали на шейсц питаня о посце, пририхтованю до Паски, остатнїх Исусових заповидох пред шмерцу и Воскрешеньом.

Екипи мали подєднак боди, та наймладши вицаговали пририхтани награди.

После того була и точка младих музичарох, котри виведли даскельо музични точки по їх вибору, а после того були даскельо дружтвени бависка у хторих велї участвовали.

На концу виберани и три найкрасши маски котри достали тиж награди, а перша награда була дзецински тепих.

Дзеци були креативни и окреме задовольни зоз таким друженьом, а їх родичи и старши уживали у своїх дзецох, наглашуюци же таке треба вецейраз у року порихтац же би ше дзеци, котри векшином анї нє ходза до церкви, упознали зоз свою виру и традицию, алє и медзи собу, як члени истей парохиї.

После шицкого було друженє з гармонику Стефана Семянового, а понеже аж двойо мали родзени дзень, була и торта и традиционалне „Многая и благая лїта”.

