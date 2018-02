ШИД – Приявйованє парастох за участвованє на лицитациї державней польопривредней жеми тирва по 22. фебруар по 10 годзин, а лицитация будзе отримана 26. фебруара у сали Скупштини општини Шид, з початком од 9 годзин.

У явней оглашки, хтору розписала Општина Шид, понука ше вкупно 753 гектари державней жеми у катастерских општинох Шид, Адашевци, Бачинци, Беркасово, Батровци, Бинґула, Вашица, Вишнїчево, Ґибарец, Ердевик, Дїпша, Ямена, Кукуєвци, Морович и Сот.

