Керестурски каратисти знова наградзени

РУСКИ КЕРЕСТУР – На 21. Мемориялним турниру „Иґор Андєлкович” отриманим всоботу 17. фебруара у Зомборе, у Спортскей гали „Мостонґа” участвовали и спортисти Карате клубу „Русин” з Руского Керестура.

Орґанизатор Турниру бул зомборски Карате клуб „Раванґрад”, а участвовали 305 спортисти, док скоро половка була зоз Горватскей, Мадярскей, Бoосни и Герцеґовини, Словацкей и Румуниї. Медзи домашнїма представнїками наступели каратисти и зоз Кули и з Руского Керестура.

У одвитуюцих катеґорийох спрам рокох и положеного пасу, зоз Карате клубу „Русин” поєдинєчно у борбох змагали ше Сара Планчак, котра освоєла перше место и Ґлориян Штранґар, котри освоєл друге место. Керестурци ше змагали и у катох, Ґлориян Штранґар освоєл друге место, а Мирко Малацко и Иван Медєши треце место у своїх катеґорийох. Змагала ше и Анастазия Фаркаш, котрей ше на тот завод нє удало освоїц медалю.

За найуспишнєйши клуб преглашени Карате клуб „Макс” зоз Иванкова з Горватскей, друге место припадло кулскому Карате клубу „Вукови”, а треце карате клубу з Будисави.

На змаганю предсидатель Карате союзу Войводини Страхиня Тепавчевич визначел високи уровень орґанизациї Турниру, окреме у условийох кед то нє лєгко, та гварел же того року у Войводини будзе означена 50. рочнїца каратеу на тих просторох. З тей нагоди 31. марца и 1. априла у Зомборе будзе отримане першенство за младши катеґориї.

