Одборци у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як то уж традиция, члени Церковного одбору прешлого тижня дакус ушорели Водицу пред початком тогорочней сезони богослуженьох, а з тей нагоди служени и Молебен до Богородици.

Молебен у водицовей церквочки служели шицки троме керестурски священїки парох о. Михайло Малацко, и капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта, а потим було заєднїцке друженє.

Члени нового Церковного одбору даскельо днї кладли цеплотну изолацию на повалу у двох просторийох хижи за домара, а у ушореню Водици участвовали и дзепоєдни члени прешлого Одбору, їх супруги и други почитователє Водици.

