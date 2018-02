Преподаванє за польопривреднїкох

КОЦУР – У велькей сали Месней заєднїци вчера, 19. фебруара, у орґанизациї ЗЗ „Либела продукт” польопривредне подприємство „Ґаленика-фитофарм” отримала презентацию своїх продуктох, хтора була базована на продукцию у землєдїлстве.

Присутним польопривредним продуковательом представнїк „Ґаленики-фитофарм”, дипл. инж. польопривреди Mилан Трбоєвич, бешедовал о тим як цепла жима вплївує на польопривредни рошлїни и потолковал на котри хороти треба обрациц увагу и на котри способ их препознац и зопрец же би цо менєй очкодовали польопривредни култури.

Тиж так, представел продукти своєй фирми котри ефикасни у зопераню хоротох, котри ше можу зявиц после такей цеплей жими и котри можу защициц рошлїни.

ЗЗ „Либела продукт” у тей сезони у Коцуре планує орґанизовац ище єдну презентацию котра будзе идуцого пондзелку, тиж у Месней заєднїци, а на тей презентациї свойо продукти представи подприємство „Синджента”.

