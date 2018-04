У керестурскей Школи Републичне змаганє зоз сербского

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна школа „Петро Кузмяк” нєшка домашня Републичного змаганя зоз сербского язика як нємацеринского, на котрим ше буду змагац 86-еро школяре зоз 35 школох зоз цалей Сербиї, а провадза их 43-йо наставнїки. Отверанє змаганя на 10 годзин.

Змагац ше буду школяре у катеґориї седмей и осмей класи, хторим мацерински язик словацки, мадярски, румунски, болгарски, чарногорски, горватски и 11 котрим мацерински руски язик.

Вони зоз двох од трох руских школох дзе порядна настава на руским язику. Найвецей – седем змагательох будзе з домашнєй керестурскей школи, понеже ше пласовали штверо зоз седмей и троме школяре з осмей класи.

З коцурскей ОШ „Братство єдинство” змагац ше буду штири школярки, єдна зоз седмей и три з осмей класи, док того року школяре з руских оддзелєньох ОШ „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове нє буду участвовац понеже нє участвовали анї на єдним ступню того змаганя.

Републичне змаганє будзе шветочно отворене на 10 годзин, тести ше будзе виполньовац од 10,30 до 12,30 годзин. Прелиминарни резултати того змаганя очекує ше на15 годзин, а конєчне преглашенє резултатох и побиднїкох змаганя плановане за 16 годзин.

