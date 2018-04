До Школи сцигла писана инициятива родичох за сербске оддзелєнє

РУСКИ КЕРЕСУР – До Основней школи „Петро Кузмяк”, 18. априла сцигла инициятива родичох у писаней форми за формованє оддзелєня першей класи на сербским наставним язику, понеже тераз у цеку упис до першей класи.

Як Рутенпрес дознава од директорки Школи Хелени Пашо Павлович, инициятиву подписали 11 фамелиї зоз дзецми рижних возростох, од трох рокох по штварту класу. З першу класу заинтересовани лєм двойо школяре, до другей класи на руским язику уж ходза пецеро, до штвартей двойо, а пецеро младши.

Як стої у инициятиви, родичи визначую же, понеже ше структура жительства у Керестуре остатнї роки пременєла, вони глєдаю оддзелєнє на сербским язику, бо то їх устане право.

Понеже при упису до першей класи родичи писмено вибераю и наставни язик у школи, по словох директорки, кед же будзе заинтересованих за сербски наставни язик, а законски минимум за отверанє оддзелєня пецеро школяре, Школа пошлє вимогу до Министерства просвити. Од одвиту з Министерства будзе завишиц и можлїве отверанє оддзелєня.

Упис до першей класи у керестурскей школи будзе 10. и 11. мая.

