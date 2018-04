КОЦУР – КУД „Завичайно врело” зоз Коцура наявело за ютре, 22. април, гуманитарни концерт, а приход од уходнїцох наменєни за лїченє Наташи Ґайдош.

Концерт будзе отримани у коцурским Доме култури, а наступя КУД „Жатва”, КУД „Велико коло”, Євангелска церква и орґанизатор концерта КУД „Завичайно врело”.

Цена уходнїци кошта 200 динари, а почнє на 19 годзин.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)