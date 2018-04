Розписана Явна поволанка за участвованє младих на „Червеней ружи”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 20. априла, Програмни одбор Фестивала култури „Червена ружа 2018” розписал Явну поволанку за участвованє младих од 15 по 30 роки на тей нашей найстаршей културней манифестациї.

У Явней поволанки назначене же млади можу приявиц участвованє у змаганю за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас, у змаганю за найлєпшу авторску композицию, як и у змаганю за найлєпши обробок гоч якей рускей шпиванки.

Орґанизатор младим понукнул же би сами обдумали и вибрали у хторей катеґориї змаганя жадаю наступиц, з хтору файту музики, соло лєбо ґрупно, а можу аж здумац и свой сценски наступ.

О шицких поєдиносцох Явней поволанки мож пречитац у новинох „Руске слово” (ч. 17, котре видзе 27. априла), або на правим боку нашого сайту www.ruskeslovo.com. Прияви треба по 15. май 2018. року посилац на адреси dk.kerestur@gmail.com и majazazuljak@gmail.com.

