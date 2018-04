У Ґосподїнцох почина Саям гортикултури

ҐОСПОДЇНЦИ – Тогорочни Саям гортикултури, етно детальох и ручних роботох почина нєшка у дворе Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох.

Саям будзе мац два часци – виставу на тему гортикултури, етно детальох и ручних роботох котра будзе отворена исти дзень на 7 годзин. За викладанє на спомнути теми мож ше приявиц и на дзень отримованя при Миодраґови Живкович на 063/133-43-00. Друга часц Сайма будзе културно-уметнїцка програма котра почнє на 10 годзин у котрей буду участвовац вецей Дружтва.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)