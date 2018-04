Општинска рада принєсла значни одлуки на 54. схадзки

ШИД – На 54. схадзки Општинскей ради (ОР) хтора отримана вчера, 20. априла, бул розпатрани обсяжни дньови шор з аж 65 точками.

После схадзки на конференциї за новинарох Драґан Ґутич, член ОР задлужени за привреду, новинаром потолковал же ОР принєсла предкладанє одлуки о локалних административних таксох з хтору ше предклад олєгчаня за вимирйованє порцийох.

Значна точка була и потримовка виробку плана реґулованя у катастерских општинох Шид и Беркасово пре плановану вибудов транспортней обиходнїци коло Шиду.

ОР тиж розпатрела и програми роботи за 2018. рок установох хторим локална самоуправа снователь, а на дньовим шоре були и вецей маєтно-правни питаня зоз компетенциї локалней самоуправи.

На схадзки прилапени и предкладаня комисийох о розподзельованю буджетних средствох по конкурсу за вирски заєднїци, як и у обласци култури.

