У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – Ютрейши ТВ Маґазин у прилогу зоз польопривреди поинформує як ше одвива тогорочна шатва.

Яки заключеня принєшени на Явней розправи о Закону о националних совитох националних меншинох, прилог о вибудови нового будинку Радио-телевизиї Войводини на Мишелуку у Новим Садзе, як и прилог зоз знїманя представи „Ковалє” Руского народного театру за драмску редакцию Радио Нового Саду и репортажу зоз Републичного змаганя зоз сербского язика як нємацеринского у Руским Керестуре патраче буду мац нагоду одпатриц у нєдзельовей емисиї.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

