И Руснаци у кнїжки „Страцени у ровнїни”

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Штварток, 19. априла, у Городскей библиотеки „Ґлиґориє Возаревич” у Сримскей Митровици, отримана промоция кнїжки „Страцени у ровнїни” („Изґублєни у равници”) автора Жикици Милошевича. Редактор виданя Роберт Чобан, а обявена є прешлого року у Новим Садзе.

Промоция того виданя уж отримана у Новим Садзе, Беоґрадзе, Маґличу, Бачу, Зренянину, Остоїчеве и индзей, а на тот завод, окрем автора и редактора, участвовали и Милян Ґарчевич, историчар зоз Сримскей Митровици и Светлана Сабо, директорка Туристичней орґанизациї Сримскей Митровици.

У кнїжки представена аж 21 национална заєднїца Войводини, медзи котрима Єрменє, Французи, Италиянє, Поляци, Цинцаре, Болгаре, алє и Руснаци и Українци. У кнїжки єст надосц слики зоз живота наших руских и українских парохийох, народного облєчива, а история Руснацох, и попри малих нєточносцох, як наглашел о. Варґа, заш лєм досц реално представена и крашнє илустрована.

Була то и нагода же би ше Руснацох и Українцох информативнєйше представело, та о Українцох бешедовал Иґор Щурк, а о Руснацох парох митровацки Владислав Варґа.

У преполней библиотеки числени присутни участвовали у интерактивней промоциї, а лєм дзепоєдни мали нагоду купиц остатнї 20 прикладнїки, бо кнїжка уж давно розпредата.

