Театер у дзецинских очох

Театер знова ожил у Коцуре прешлого викенду, голєм кед слово о младих надїйох и младшей ґенерациї ґлумцох котри наступели у Доме култури. Шести Днї театру „Владимир Сабо-Дайко” позберали младих ґлумцох, алє и школярох у публики котри могли уживац у аж шейсцох представох за дзеци. Викенд наисце бул пошвецени школяром котри мали нагоду видзиц два госцуюци представи за дзеци котри до театру принєсли нови авантури, шмих и радосц у публики.

Длуго у Коцуре нє було драмскей секциї котра робела константно и тримала увагу школяром котри почали ходзиц на ґлуму и жадали тото цо научели приказац як домашнєй так и публики у околїску. КПД „ДОК” єден час, после длугшей паузи у коцурским театралним живоце, зазберал коцурских школярох, аж им дали нагоду и же би режирали представи, цо ше дзецом окреме пачело, понеже мали нагоду обробиц теми котри им були блїзки, алє заш лєм тота красна задумка претаргнута кед тото дружтво престало буц активне у Коцуре.

Прешлого року, после отвераня Руского дому порушани велї секциї чийо проби ше почали отримовац у Доме, у красних, нових и цеплих просторийох котри Коцурцом дали елан и моц же би витирвало приходзели на проби и вежбали тексти за представи чийо премиєри КУД „Жатва” и Етно клуб „Одняте од забуца” наявели за тот рок. Три нови представи позберали красне число школярох котри жадаю ґлумиц, та велї Коцурци свойо места и улоги нашли у трох нових представох. Школяром, ґлумцом аматером найменєй важне хторе дружтво або здруженє роби представу, вони на театер патра щиро и през ґлуму и им найважнєйше же би улогу котру достали у представи звладали цо лєпше, же би нє забули текст, же би аплаузи були моцни и сала полна, цо ше и витворело прешли викенд у Коцуре на Дньох театру.

Мушиме ше наздавац же и надалєй будзе ентузиястох, же будзе зоз дзецми хто робиц, и же театрални живот у Коцуре предлужи жиц пре ґенерациї котри приходза.

