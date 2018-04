Отримани гуманитарни концерт за Наташу Ґайдош

КОЦУР – Внєдзелю, 22. априла, у Доме култури коцурске Културно-уметнїцке дружтво „Завичайне врело” орґанизовало гуманитарни концерт за Наташу Ґайдош, на котрим окрем домашнїх, участовали и КУД „Жатва”, КУД „Вельке коло” зоз Нового Саду, виронаучни дзеци римокатолїцкей церкви „Шицки святи” и члени коцурскей Євангелскей церкви.

Сала коцурского Дома култури и на тот завод була полна, а назберане вкупно 51 340 динари, котри Томо Бомештер, предсидатель КУД „Завичайне врело” придал спред дружтва Наташи Ґайдош за регабилитацию после транспортного нєщесца у котрим є барз покалїчена.

Гуманитарна акция за Наташу Ґайдош тирва од конца януара, а людзе добрей дзеки финансийни прилоги ище вше можу уплациц на жиро-рахунок Наташовей мацери Весни Ґайдош, улїца Мученика Папуґе 76, 21466 Коцур, на рахунок 160-5800100827500-51 Банка Интеза.

