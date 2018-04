Керестурски школяре и Школа найлєпши з транспорту

КУЛА – На општинским змаганю зоз технїчного образованя „Цо знаш о транспорту” всоботу, 21. априла у кулскей Основней школи (ОШ) „Иса Баїч”, найлєпши резултати и поєдинєчни и екипно, уж традицийно посцигли школяре ОШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура зоз наставнїком Зденком Шомодїйом.

На Окружне змаганє пласовали ше осмеро школяре у Б и Ц катеґориї, по два дзивчата и по двоме хлапци з каждей – Хелена Новта, Даница Плавшич, Ґлориян Штранґар, Леонела Цифрич, Теодора Русковски и Иван Рац.

Специялну награду – бициґлу, достала школярка з керестурскей Школи Леонела Цифрич як змагателька з найвекшим число освоєних бодох, 297 од 300 максималних, а куриозитет же Леонели то уж штварта бициґла за остатнї роки кельо ше змага.

И у наймладшей А катеґориї (7-9 роки) успишни були Керестурци, понеже Лана Шомодї завжала 2., а Матей Макаї 3. место, алє їх змаганє ше закончує на општинским уровню.

Попри спомнутих з керестурскей школи змагали ше ище и Хана Семан, Андрей Чизмар , Александар Драґутинович и Теодор Няради, а зоз целей општини (окрем зоз Липару) наступели 63-йо змагателє.

Уж традицийно диплому за найлєпши пласман и того року достала ОШ „Петро Кузмяк”. Шесцеро керестурски школяре, та по єден з Кули и Липару буду представяц општину Кула на Окружним змаганю у Апатину, 12. мая.

