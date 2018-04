Роботна акция у дзецинским парку

РУСКИ КЕРЕСТУР – У дзецинским парку, всоботу 21. априла, отримана роботна акция фарбеня и ушореня хтору орґанизовал Месни одбор Сербскей напредней странки (СНС), а у хторей участвовали и члени Општинского одбору СНС зоз Кули.

Як за Рутенпрес виявел предсидатель керестурского Месного одбору Иґор Фейди, то перша акция у тим року, участвовали шицкого 38 члени Општинского одбору, медзи нїма и предсидатель СО Кула и други руководителє явних подприємствох и месних заєднїцох, а 20-еро зоз Керестура.

У акциї офарбени циви на колїмбачкох, пендрачкох и гомбалкох, защицени з фарбу и лавочки, пооправяне цо требало, а орезани и сухи або нїзки конари на древох у парку хтори єдно з найфреквентнєйших местох у валалє.

По Фейдийових словох, Месни одбор виплановал ище три-штири векши акциї – на базену, на Каналскей и Русинскей улїци.

