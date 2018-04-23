Нєшка швето Дзуря и пошвецанє жита у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – По григориянским календаре у парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре нєшка ше швеци швето велїкомученїка Георгия – Дзуря, а у грекокатолїцкей парохиї у Марковцу у Банату нєшка преславюю Кирбай.
Церква ше на Дзуря здогадує на младого римского вояка найвисшого тедишнього чину Георгия котри у чаше цара Диоклецияна, коло 300. року у Никодиї настрадал за Христову виру хторей ше нє сцел зрекнуц анї по найчежших церпеньох.
Керестурски парохиянє швето означа на Велькей Служби Божей хтора будзе у Марийовим святилїщу Водици на 10 годзин, кеди ше окончи и обряд пошвецаня жита, а Служби у катедралней церкви буду на 8 и 19 годзин. У Водици зоз тим шветом, почина тогорочна сезона богослуженьох хтора будзе тирвац до позней єшенї по швето Михала.
Того дня шицки котри ноша мено Георгий, або Дюра преславюю свой имени дзень.