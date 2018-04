Керестурци пошли зоз шицки рибу и медалями

ЖАБЕЛЬ/ДЮРДЬОВ – У рамикох 27. Спортских бавискох „Яша Баков” на Єґричкей у Жаблю всоботу, 21. априла, отримане змаганє у лапаню риби на дуґов.

Того року ше шейсц екипи, у котрих було по троме члени, змагали у трох секторох, а у каждим бул по єден представитель каждей екипи. Екипно найлєпше було Здруженє спортских рибарох ,,Колякˮ з Руского Керестура котри влапели 6,465 кґ риби. Окрем медальох за перше место, екипа до Керестура однєсла и шицки три медалї за поєдинєчни змаганя. Найвецей риби налапал Мирко Фекете (2,255 кґ). Дзешец ґрами менєй од нього влапел другопласовани у поєдинєчним змаганю Златимир Рамач (2,245 кґ), а трецопласовани на змаганю треци член тей екипи Янко Фекете (1,965 кґ) риби.

Екипно друге место завжала екипа КПД „Драґутин Драґан Котлєсар” зоз Бачинцох котри влапели 1,795 кґ риби. У екипи були Ярослав Папуґа, Яким Канюх и Саша Бучко. Треце место завжал РКЦ Нови Сад котри влапели 1,260 кґ риби, а екипу творели Александар Исаков, Владимир Сивч и Мирослав Загорянски. Штварте место завжала екипа „Папивинґ” д.о.о. зоз Вербасу, у екипи були Звонко Салаґ, Ґоран Видич и Мирослав Ґубаш. Пияте место завжали екипа КУД „Тарас Шевченко 1” у котрей були Яким Чапко, Любомир Надьордьов и Йован Шовлянски. Шесте место КУД „Тарас Шевченко 2” у котрей рибу лапали Мирослав Такач, Микола Кухар и Славко Сабадош.

Змаганє у лапаню риби на дуґов треци раз отримане на Єґрички дзекуюци доброму сотруднїцтву домашнїх зоз Здруженьом спортских рибарох „Младосц Єґричка”. Домашнї на змаганю були члени Културно-уметнїцке дружтвом „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова у чиїх просторийох ше по законченю змаганя додзелєло награди, послужени полудзенок и напой, и дзе змагателє черали свойо знанє о лапаню риби.

Шлїдуюце змаганє у рсмикох СБ „Яша Баков” будзе 12. мая у шаху, а домашнї буду члени КПД „Дюра Киш” зоз Шиду. Заинтересовани ше уж можу приявйовац у дружтвох и здруженьох у своїх местох котри по одлуки СБ маю право участвовац у їх змаганьох. Приявиц ше годно по треци дзень пред початок змаганя.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)