Валентина Новта, Тимеа Будински и Мирослав Малацко иду на Републику

СЕЧАНЬ – На Покраїнскей смотри рецитаторох, отриманей од 20. по 22. април у Сечню, Валентина Новта з Руского Керестура преглашена за єдного спомедзи штверих найлєпших рецитаторох у Войводини у штреднїм возросту, а тиж так и Тимеа Будински з Керестура, у старшим возросту. Вони ше пласовали и на Републичну смотру, як и Керестурец Мирослав Малацко, хтори ше змагал у старшим возросту.

И Ребека Семан з Керестура достала Златну диплому, понеже є вибрана медзи 21-ого найлєпшого рецитатора у штреднїм возросту, як и Павлина Шепински, тиж з Керестура, хтора медзи 26 найлєпшимау старшим возросту.

За три днї рецитовали вкупно коло 180 рецитаторе, а на Републичну смотру ше пласовали 27-еро, по дзевецеро у каждим возросту.

Традицийна, 49. Покраїнска смотра рецитаторох почала пияток, 20. априла зоз змаганьом рецитаторох у младшим возросту, и тот дзень ше з писню по руски змагал Иван Молнар зоз Дюрдьова, док ше 21. априла у штреднїм возросту змагала и Милица Михальовски, тиж з Дюрдьова.

Смотра закончена вчера зоз змаганьом рецитаторох у старшим возросту, а ту ше, попри спомнутих учашнїкох, зоз писнями по руски змагали и Марко Недич з Коцура и Йован Живкович з Керестура, хтори рецитовал за Нови Сад.

Рецитаторох оценьовал фахови жири, на чолє зоз Миодраґом Петровичом, а консултантка за руски язик була Амалия Ковач.

Учашнїкох котри рецитовали по руски у Руским Керестуре пририхтали Ивана Дудаш и Мая Зазуляк Гарди, у Дюрдьове Яким Гарди, у Новим Садзе Оленка Живкович, а у Коцуре Весна Дринчич Дїлас.

Покраїнску смотру рецитаторох орґанизує Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини, а домашнї Смотри бул Образовно културни центер Сечань.

Републична смотра рецитаторох будзе 18. и 19. мая у Валєве.

