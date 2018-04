Поставени нови столки

ҐОСПОДЇНЦИ – У грекокатолїцкей церкви Святого Архангела Михаїла у Ґосподїнцох през Вельку ноц, стари столки заменєни з новима.

Пейдзешат нови древени, масивни и резбарени столки опрез олтара поставяни на даскельо заводи. Перши два шори поставени пред Вельку ноц, а други пошвидко потим. Шицки су єднаки, фарба древа иста як на иконостасу, на месце дзе ше шедзи и опера су обложени з цмим червеним и златним платном котре принєшене з України. Столки поставени дзекуюци донациї з иножемства, а остало ище поставиц подложки же би нє стали на цегелкох и так ше лєпше очували.

