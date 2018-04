На Републичним успишни школяре з руских школох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи (ОШ) „Петро Кузмяк” всоботу, 21. априла, отримане ювилейне 20. Републичне змаганє зоз сербского язика як нємацеринского, а медзи 86 змагателями барз успишни були и школяре з руских школох, одн. з домашнєй, як и зоз ОШ „Братство єдинство” з Коцура.

У барз моцней конкуренциї катеґориї осмей класи найлєпши успих од Руснацох посцигли Леонтий Сивч з Керестура, як и Татяна Буила и Даниєла Горняк з коцурскей Школи хтори посцигли други места. У истей катеґориї Леон Юрич и Алексей Мудри з керестурскей Школи, а Дарина Михняк з коцурскей посцигли треци места.

Медзи змагателями седмей класи зоз керестурскей Школи треце место посцигла Виолета Чизмар, а з домашнєй у тей катеґориї змагали ше ище Марина Джуджар, Мая Ерделї и Лука Иличич, док з Коцура нє пришла на змаганє Катарина Кулич.

Керестурских школярох за змаганє пририхтала наставнїца Мария Балїнт, а з Коцура Снежана Шанта и Оля Русковски. Того року з дюрдьовскей школи школяре ше нє пририхтовали за змаганя.

Републичне змаганє у Школи „Петро Кузмяк” шветочно отворела директорка Школи Хелена Пашо Павлович хтора привитала госцох зоз 35 школох углавним з Войводини, як и Ядранку Коїч зоз Школскей управи Зомбор.

З тей нагоди у малей програми музични точки виведла дзивоцка ґрупа ґимназиялкох з руского оддзелєня и рецитаторка Яна Настасич.

(Опатрене 19 раз, нєшка 19)