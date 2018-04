Тогорочни Саям пошвецени Николови Живковичови

ҐОСПОДЇНЦИ – Саям гортикутури, етно детальох и ручних роботох ґосподїнского Еколоґийного здруженя „Баґрен били” отримани всоботу, 21. априла, у дворе валалскей Основней школи „Жарко Зренянин”.

Шести по шоре Саям ма уж узвичаєну концепцию – виставу на тему Сайма и културно-уметнїцку програму. На цалодньовей вистави гортикултури, етно детальох и ручних роботох викладали млади и старши зоз валалу и околних местох, та и Нового Саду и Беоґраду. У културно-уметнїцкей програми участвовали наймладши члени фолклорней секциї Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, младши члени Дружтва за очуванє и пестованє традициї „Прело” зоз Чуроґу, Дружтва за очуванє и пестованє традициї „Дєрдан” зоз Ґосподїнцох и дзеци зоз Предшколскей установи „Маслачак” зоз валалу.

Саям отворел Чедомир Божич, предсидатель Општини Жабель, а присутни були члени Совиту МЗ Ґосподїнци и єй предсидатель Борис Страживук, котри тиж привитал госцох, як и Дарко Вранешевич, директор ОШ „Жарко Зренянин”, представителє Туристичней орґанизациї Општини Жабель и велї други.

Тогорочни Саям пошвецени членови Еколоґийного здруженя „Баґрен били”, фолклорашови, фодбалерови, рецитаторови и писательови, седемнацрочному Николови Живковичови зоз Ґосподїнцох, котри настрадал концом прешлог рока.

