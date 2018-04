БАЧИНЦИ – Пияток, 20. априла, школярох Основней школи „Бранко Радичевич”, оддзелєнє у Бачинцох, нащивела Ирина Папуґа, секретар Дружтва за руски язик, литературу и културу.

Школяре хтори ходза на годзини руского язика як виборного ґу учительки Златки Сивч Здравич достали сликовнїци за дзеци – „Єшеньска розгварка”, „Хто цо роби” и „Домашнї животинї”, алє и дзепоєдни други кнїжки котри видало Дружтво.

